АМК требует обосновать цены на мясо

Антимонопольный комитет Украины потребовал от всех участников рынка мяса предоставить экономическое обоснование и детальное объяснение относительно установленных оптово-отпускных, розничных цен на продукцию и ценовых надбавок. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

В сообщении отмечается, что исследование Антимонопольного комитета Украины на данных рынках охватило всю цепь: от производителей мяса до поставщиков и сетей розничной торговли.

Кроме того, АМК обратился в Госинспекцию по контролю за ценами, МинАПК и ГНАУ с официальными запросами предоставить информацию относительно ценообразования у субъектов рынка мяса птицы.

Отмечается, что анализ полученных и имеющихся у комитета данных позволит определить, имели ли на протяжении последних месяцев место признаки нарушения конкурентного законодательства в действиях участников рынков мяса.

«Имеются в виду, в частности, как случаи монопольных проявлений, так и возможного согласования игроками рынка ценовой политики, что могло стать причиной установления необоснованных цен на свинину, говядину и курятину», - отметил и. о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО. По его словам, если эта информация подтвердится, нарушители будут жестко наказаны.

«При этом я призываю как органы исполнительной власти в центре и на местах, так и правоохранительные органы приобщиться к проверке и предоставить информацию относительно выявленных фактов, чтобы как можно быстрее установить истину в этом вопросе», - добавил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

АМК продолжает расследование по признакам злоупотребления монопольным положением в отношении ряда крупнейших торговых сетей страны на рынке розничной торговли продовольственными товарами. Речь идет о заключении торговыми центрами дискриминационных договоров с поставщиками, что могло привести к необоснованному повышению розничных цен на продукты питания.

На сегодня расследования ведутся в Киеве, Крыму, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях. Всего рассматривается 30 дел о нарушении торговыми сетями конкурентного законодательства.