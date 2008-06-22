Для чего увеличивать рыночную долю госбанков?

Директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины, член Совета Национального банка Украины Валерий ГЕЕЦ считает необходимым увеличение рыночной доли государственных банков.

Об этом В.ГЕЕЦ заявил в интервью «Зеркалу недели».

«Такому большому государству, как Украина, абсолютно нецелесообразно отдавать свой банковский сектор иностранному капиталу. Именно поэтому я предложил рассмотреть вопрос увеличения рыночной доли госбанков на заседании Совета НБУ», - сказал В.ГЕЕЦ.

«Государство, наоборот, обязано заботиться о формировании конкурентной среды с целью добиться удлинения сроков и снижения стоимости кредитования для конечных заемщиков. В нынешних условиях в Украине сделать это можно как раз увеличением доли государственного сектора» - подчеркнул В.ГЕЕЦ. – «Вопреки многим заблуждениям, это не будет препятствовать повышению конкуренции. Ее, как известно, ограничивает существование монополий. Но при нынешней рыночной доле госбанков менее 8% говорить о каких-либо претензиях государства на монопольное положение на рынке не приходится».

По его мнению, увеличение доли государственного капитала до 25-30% рынка создаст дополнительную, третью, подпорку для более устойчивого роста экономики. Особенно если учесть, что госбанки могут сосредоточиться на кредитовании инвестиционных процессов.