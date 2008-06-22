Задержанному в Турции украинскому хакеру грозит до 72 лет тюрьмы

Украинскому хакеру Максиму ЯСТРЕМСКОМУ, задержанному в прошлом году в Анталье по обвинению в кибермошенничестве, грозит от 24 до 72 лет тюремного заключения, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Обвинение подготовил прокурор местного суда, в том числе на основе информации спецслужб США, которые в свое время объявили его в международный розыск.

В частности, как утверждается, американцы обвиняют украинского хакера в том, что он незаконным путем заработал около 10 млн. долл. и разместил их на счетах в 13 банках различных стран. Только в Турции претензии к украинцу имеют 12 банковских структур, и все они строятся на обвинении в незаконном присвоении денежных средств с использованием электронных систем (компьютеров), сообщают турецкие СМИ.