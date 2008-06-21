Министр: внешний долг растет, и это хорошо

Заметный рост внешних обязательств в частном секторе свидетельствует о том, что предприятия Украины становятся привлекательными для инвесторов. Такое мнение высказал министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, комментируя распространенную СМИ информацию о росте валового внешнего долга Украины в первом квартале 2008 года.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, министр отметил: “По информации Национального банка, по состоянию на 1 апреля 2008 объем валового внешнего долга Украины составил 92,5 млрд. долларов США, из которых 77 млрд. долларов США, или 83,3% – задолженность частных секторов экономики. В первом квартале 2008 года прирост внешних обязательств в частном секторе составлял 7,6 млрд. долларов США, в государственном – лишь 0,4 млрд. долларов”.

По мнению Б.ДАНИЛИШИНА, заметный рост внешних обязательств в частном секторе свидетельствует о том, что предприятия нашего государства становятся привлекательным объектом для капиталовложений внешних инвесторов, которые в течение этого года существенно увеличили свое присутствие на украинском рынке, что, безусловно, будет содействовать последующему развитию экономики Украины.

Справка УНИАН. По информации НБУ от 18 июня, внешний долг Украины по состоянию на конец I квартала 2008 года достиг 92,5 млрд. дол. США (61% от ВВП; 135,7% от экспорта товаров и услуг), из них 77 млрд. дол. США (83,3%) – это задолженность частных секторов экономики. Прирост внешних обязательств в 1 квартале 2008 года составлял 8 млрд. дол. США (9,4%) и сложился, как и в предыдущие годы, в результате существенного роста долга в банковском секторе (на 3 млрд. дол. США или 9,8%) и других секторах экономики (на 4,6 млрд. дол. США или 12%).

По информации НБУ, на отчетную дату накопленная внешняя задолженность этих секторов в 5 раз превысила объемы внешних обязательств секторов государственного управления и органов денежно-кредитной регуляции (против 1,2 раза на начало 2004 года).