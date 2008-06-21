Милиция проверяет ночные клубы, сауны и окружные дороги

В Житомирской области милиция проводит операцию "Ночной город".

Как сообщил УНИАН начальник отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми УМВД Украины в области Виктор КУРБАТОВ, милиция Житомирской области с 15 июня проводит операцию "Ночной город".

По его словам, в ходе операции «стражи порядка массово проверяют гостиницы, ночные развлекательные заведения, сауны, банно-оздоровительные комплексы и другие места проведения досуга, а также окружные дороги Житомира и райцентров".

Он также рассказал о первых результатах операции. По его словам, милиция задокументировала один факт торговли людьми, два факта вымогательства и два случая изготовления и распространения произведений с пропагандой насилия и жестокости.

В.КУРБАТОВ также сообщил, что в ходе операции установлен случай вывоза и продажи в рабство в Объединенные Арабские Эмираты жительницы Новоград-Волынского. "24-летняя жительница Новоград-Волынского района обратилась в органы внутренних дел с заявлением о том, что в декабре 2004 года неизвестный мужчина предложил ей трудоустройство за границей. Девушка согласилась на обещания незнакомца о выгодных условиях работы и высокой плате домохозяйки или гувернантки в богатой семье в ОАЭ. Однако после пересечения границы Украины у нее забрали документы, а затем просто продали в рабство в «взлелеянную в мечтах страну богатства». Вырваться из плена девушке удалось лишь через 3 года", - сказал начальник отдела борьбы с торговлей людьми областного УМВД. В.КУРБАТОВ отметил, что сейчас милиция установила личность “продавца” и принимает меры по его задержанию.