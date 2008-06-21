В Киеве начался V Международный фестиваль «Країна мрій»
12:56, 21 июня 2008Общество
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С Андреевского на Печерск двинулось шествие
Сегодня на Певческом поле в Киеве проходит V международный фестиваль «Країна мрій».
В эти минуты с Андреевского спуска по улицам столицы к Певческому полю движется Большое Купальское шествие.
Как ожидается, на территории Печерского ландшафтного парка “Певческое поле” в Киеве будет разожжен купальский костер. В фестивале принимают участие фольклорные и этнографические коллективы.
Постоянный инициатор и организатор этнофестиваля - лидер группы “Вопли Видоплясова” Олег СКРИПКА.
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