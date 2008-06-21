Состояние людей, пострадавших от удара молнии, улучшилось

По данным спасателей, состояние людей, пострадавших в результате удара молнии в Крыму, улучшилось, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.

Крымский Главк МЧС предоставляет уточненные данные по количеству пострадавших. В отделении реанимации Белогорской районной больницы находятся 8 человек (ранее сообащалось, что в реанимации 9 человек - УНИАН). «Их состояние улучшилось, люди находятся в состоянии средней степени тяжести, по словам медиков, их жизни ничего не угрожает», - сообщили в МЧС.

Еще три человека, пострадавшие в результате удара молнии, находятся под наблюдением врачей.

Как сообщал УНИАН, вчера днем в Белогорском районе Крыма в результате удара молнии пострадали люди, прятавшиеся под навесом автобусной остановки. В 15-метровый тополь рядом с автобусной остановкой попала молния.