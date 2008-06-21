При взрыве в Москве пострадали 17 человек

Семнадцать человек пострадали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, в результате взрыва, предположительно, самодельного взрывного устройства около магазина на востоке Москвы, сообщил представитель окружного УВД, на территории которого произошел инцидент.

Как передает Газетa.ru, около двух часов ночи после матча четвертьфинала чемпионата Европы группа молодых людей распивала пиво возле ночной палатки у дома номер 1 по Подъемной улице.

«Около 02.00 в толпе неожиданно произошел взрыв. К месту происшествия прибыли несколько бригад «скорой помощи», спасатели МЧС и наряды милиции. В результате подрыва, предположительно, СВУ ранения получили 17 человек, 14 госпитализированы, пять из которых тяжелые. У них осколочные ранения и переломы нижних конечностей. Возможно, СВУ взорвалось при падении на землю в результате неосторожного обращения», - сказал собеседник.

Собеседник отметил, что точное число пострадавших установить пока невозможно, поскольку после происшествия несколько участников убежали.

Представитель УВД добавил, что место происшествия оцеплено, работают взрывотехники ГУВД Москвы, которые точно установят тип и мощность взорвавшегося боеприпаса.