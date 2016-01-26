Боевика "Армии Юго-Востока" из Лисичанска приговорили к 3 годам тюрьмы

Как говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины.

Лисичанская городская прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении местного жителя, который с июля 2014 года принимал активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Армия Юго-Востока" (впоследствии стала "Народной милицией ЛНР").

Установлено, что обвиняемый нес службу на блокпосту, расположенном на въезде в Лисичанск, имея при себе автомат, с целью проверки документов у водителей.

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