Боевика "Армии Юго-Востока" из Лисичанска приговорили к 3 годам тюрьмы
11:30, 26 января 2016Общество
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Лисичанский городской суд Луганской области 25 января приговорил местного жителя к 3 годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании.
Лисичанского боевика посадили на три года / РИА Новости
Как говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины.
Лисичанская городская прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении местного жителя, который с июля 2014 года принимал активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Армия Юго-Востока" (впоследствии стала "Народной милицией ЛНР").
Установлено, что обвиняемый нес службу на блокпосту, расположенном на въезде в Лисичанск, имея при себе автомат, с целью проверки документов у водителей.
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