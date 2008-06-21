В Киеве продолжат раскопки Десятинной церкви

В ближайшие недели в Киеве будут возобновлены археологические раскопки Десятинной церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам начальник Главного управления охраны культурного наследия Руслан КУХАРЕНКО.

«Мы начинаем работы, даже продолжаем работы по раскопкам Десятинной церкви», - сказал он.

Р.КУХАРЕНКО сообщил, что уже подписан договор на проведение соответствующих работ между Институтом археологии Академии наук Украины, Благотворительным фондом культурного наследия и Главным управлением охраны культурного наследия как третьим лицом – наблюдателем за проведением работ.

Благотворительный фонд берется финансировать работы, поскольку из государственного бюджета никаких субвенций Киев с этой целью не получает в этом году, заметил Р.КУХАРЕНКО.

По его словам, на будущей неделе Институт археологии планирует развернуть фронт археологических работ, если это позволят погодные условия. В состав экспедиции будут входить специалисты по России, в частности, из Эрмитажа.

Будет исследоваться фундамент церкви, фундаменты и другие объекты, которые были на территории церкви до ее строительства, в частности, захоронения, которые здесь существовали.

«Именно задачи этой археологической экспедиции – наиболее реально исследовать все строительные периоды этого памятника архитектуры и соответствующим образом дать все окончательные ответы на то, какой была Десятинная церковь», - заметил начальник управления.

Р.КУХАРЕНКО отметил, что это будет уникальное изучение всех находок на территории Десятинной церкви и что ранее такого уровня исследований здесь еще не было.

Он прогнозирует, что работы будут продолжаться до поздней осени и за это время удастся завершить изучение, после чего раскопки будут прекращены до весны, построено специальное накрытие, а с наступлением тепла в 2009 году начнутся работы по консервированию и музеефикации остатков церкви.

По данным Р.КУХАРЕНКО, контракт на осуществление раскопок и проведение исследований подписан на сумму около 3 млн. грн.

Он напомнил, что раскопки Десятинной церкви были прекращены в связи с тем, что не было финансирования этих работ из госбюджета в прошлом и этом году.