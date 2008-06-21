В Украине планируется создать 17 национальных парков (список)

В Украине с целью сохранения окружающей природной среды, а также недопущения варварского использования недр планируется создать 17 национальных парков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил министр окружающей природной среды Григорий ФИЛИПЧУК.

Он подчеркнул, что 10 из этих парков могут быть созданы уже нынешним летом, остальные 7 – в недалеком будущем.

По словам министра, территория парков составит более 2 тыс. га. В частности, будут созданы биосферный заповедник в Херсонской области на территории 5 тыс. га, парк «Волшебный мир» в Закарпатье – 6 тыс. га, Приазовский национальный парк (Запорожская область) – 60 тыс. га, 2 парка в Сумской области – 11 тыс. га и 40 тыс. га, в Николаевской области – 6 тыс. га, в Донецкой – 15 тыс. га, Южно-Подольский парк (Винницкая область) – 21 тыс. га, парк Тарханкутский (АР Крым) – 15 тыс. га, парк «Кременчугские плавни» (Полтавская-Кировоградская области) – 12 тыс. га.

Г.ФИЛИПЧУК отметил, что парки будут создаваться с учетом Указа Президента.