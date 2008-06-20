Цены на недвижимость в Одессе догнали каннские

Цены на одесские особняки у самого Черного моря догнали каннские, пишет еженедельный журнал Корреспондент.

Бум на рынке недвижимости в Одессе, баснословной по ценам, похоже, остановился только в этом году. Причина, по словам экспертов, в ужесточении условий выдачи банковских кредитов в последние два месяца. Половина дорогостоящих особняков в городе покупалась в кредит. И рынок недвижимости замер, пишет издание.

Строительство, а затем продажа вилл на побережье в последнее десятилетие были невероятно выгодным бизнесом для предприимчивых жителей "жемчужины у моря". Роскошный дом в приморском районе (до пляжа – пройтись в плавках или в купальнике) стоит приблизительно столько же, как и особняк в престижном загородном районе Киева Конча-Заспе или даже вилла на Лазурном берегу во Франции, отмечает Корреспондент.

К примеру, дом в Канне, городе, где ежегодно проходит самый престижный фестиваль европейского кино, или вилла в прославленной на весь мир столице курортов Ницце, а также дом в неземной красоты Жуан-ле-Пенне или Сен-Тропе обошлись бы покупателю в среднем в 3-4,5 млн. долларов, оценивают риэлторы. В Одессе ни один из увиденных Корреспондентом домов не стоил менее 2 млн. долларов. А цены на иные виллы доходили до 5 млн. долларов. И снижать их никто не собирался.