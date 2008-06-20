Что лучше: ввозить уголь из других стран или добывать его так, как сейчас?

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Геннадий МОСКАЛЬ предлагает ввозить в Украину уголь из других стран вместо того, чтобы добывать его на аварийных шахтах.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам Г.МОСКАЛЬ назвал неправильной позицию государства, которая, по его словам, прикрывается тем, что, мол, уголь будет более дешевым, и это будет влиять на снижение цен на продукты питания.

“Может нам вообще не нужно производить уголь здесь, в Украине, в результате чего погибают люди? Может, нам стоит возить его из Польши. Австралии или Новой Зеландии”, - заметил он.

Депутат сообщил, что давно занимается вопросами безопасности на шахтах, еще с того времени, когда он работал председателем Луганской облгосадминистрации.

“Вся эта ситуация позорна для государства. Это не может больше так продолжаться. Сейчас в развитие шахты ничего не вкладывают, только все разворовывают. Но все это будет продолжаться в дальнейшем, когда люди погибают за уголь. Это просто 60-й год советской власти. Неизвестно, куда идут средства, которые на это выделяет правительство”, - сказал он.

Г.МОСКАЛЬ отметил, что нынешняя ситуация в угольной отрасли создает социальные проблемы. “Все стоит сейчас на месте, ничего не развивается”, - считает он.