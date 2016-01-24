В Харькове "заминировали" рынок: эвакуировано 650 человек

Информация о минировании радиорынка в Харькове не подтвердилась.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области, сегодня, 24 января, в 12:45 в дежурную часть Киевского районного отдела полиции поступила информация о том, что на рынке, который расположен по улице Героев труда, находится взрывчатка.

Об этом правоохранителям сообщил неизвестный мужчина.

По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

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Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, тщательно обследовали территорию площадью почти 2 тысячи квадратных метров и эвакуировали более 650 граждан. Никаких взрывных устройств или других опасных предметов обнаружено не было.