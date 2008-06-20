Нафтогаз на переговорах с Газпромом вопрос цены не поднимает

«Нафтогаз Украины» начнет переговоры по цене на газ на 2009 год после получения соответствующих директив от руководства страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украина» Олег ДУБИНА в ходе круглого стола «Ситуация в нефтегазовом комплексе Украины и перспективы газовых переговоров с Россией», организованного Киевским институтом проблем управления им. Горшенина.

«Цена на газ – это политические консультации, которые проводит руководство страны. После этих консультаций, когда мы получим директивы, мы начнем переговоры о цене на газ», - сказал он.

При этом О.ДУБИНА добавил, что на сегодня в ходе переговоров с ОАО «Газпром» «цена на газ не обсуждается».

Кроме того, как отмечено в розданных в ходе круглого стола аналитических материалов НАК «Нафтогаз Украины», сегодня компания проводит работу по отработке вариантов проектов контрактов на поставку газа в Украину на средне- и долгосрочную перспективу.

При этом вопрос относительно цены на газ для Украины как на 2009 год, так и на дальнейшую перспективу находится в стадии обсуждения.

Также в материалах отмечено, что руководством компании проводятся консультации с руководством «Газпрома», в ходе которых обсуждаются принципы формирования и темпы изменения цены на газ (на пятилетний период), который планируется поставлять в Украину по прямым договорам с ОАО «Газпром», и методология формирования ставки транзита с перспективой перехода на европейский подход к принципам ее формирования.

Также О.ДУБИНА обратил внимание на необходимость не политизировать данный вопрос до завершения консультаций на межкорпоративном уровне между компаниями.