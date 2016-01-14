Красный Крест в Украине зарабатывает буквально на всем - СМИ

Об этом говорится в материалах журналистского расследования Слідсто.Інфо.

В частности, волонтер столичной организации Общества Красного Креста Украины Алексей Ярильченко отметил, что Красный Крест принимал участие в "благотворительной распродаже" на Соломенской площади и продавал гуманитарную помощь – кремы, зубные пасты, игрушки. По словам другого сотрудника столичной организации по имени Александр, "каждая организация должна отправлять на город, на Национальный комитет определенный лимит ежемесячно. И этот лимит они должны пополнять как угодно".

Волонтер столичной организации Марина Исаева рассказала, что много людей жертвовали деньги и собиралась довольно большая сумма. Затем волонтеры передавали эти деньги в Красный Крест, но куда потом они шли волонтерам не сообщали.

Эксперимент, который провели журналисты, подтвердил заявления волонтеров. Так, на территории детского сада в Деснянском районе Киева после предварительного телефонного разговора была приобретена косметика у работников Красного Креста. Аналогичный случай произошел в городе Вышгороде Киевской области.

Отмечается, что продукцию, которую реализуют сотрудники Красного Креста, организации бесплатно передала компания с всемирно известной названием. По данным журналистов, такую гуманитарку можно покупать в промышленных масштабах – это просто вопрос договоренности.

Также журналисты выяснили, что гуманитарной помощью открыто торговала Светлана Соляник, почетный донор Украины, которая 20 лет возглавляет первичную организацию Красного Креста на заводе "Артем".

При этом, генеральный секретарь Национального комитета Общества Красного Креста Украины Алла Хабарова, к которой обратились за комментарием, заявила, что не знает, кем является Соляник, и отметила, что там нет никаких отметок Красного креста.

Также журналисты выяснили, что отделения Красного креста берут деньги за курсы оказания первой медицинской помощи. При этом, Алла Хабарова уверяла, что такие курсы являются бесплатными, а благотворительные взносы - исключительно добровольными.

По словам волонтеров, в среднем по району на национальный комитет должно идти около полутора тысяч гривень в месяц. Этим объясняется продажа благотворительной помощи и платные курсы.

Волонтеры уже не первый месяц бьются над проблемой коррупции в Красном Кресте. И никаких изменений, не говоря уже о поддержке со стороны руководства организации, до сих пор нет.

"У нас была попытка обратиться в Национальный комитет, мы написали заявление, письмо к президенту ОККУ Усиченко. По сути, человек при нас признал, что это коррупция, пообещал разобрать, и ничего не произошло. Мало того, что мы не получили никакой поддержки в попытке прекратить эту коррупцию, так еще и пострадали люди, которые дали нам эту информацию", - рассказывает волонтер столичной организации Красного Креста Михаил Тульский.

Однако, генеральный секретарь Национального комитета Хабарова сначала заверила, что к ним никто не обращался, а потом заявила, что жалобщики вообще не волонтеры.

Гражданин Швейцарии Макс Хильперт, который последние 25 лет живет в Одессе, вместе с женой помогают одесским больницам, а с началом войны на Донбассе бросили все силы на помощь украинским военным.

С помощью Красного Креста они пытались доставить гуманитарную помощь из Швейцарии в Украину. Первая фура с помощью для Военно-медицинского клинического центра Южного региона добралась нормально, а остальные пять или не доходили до своего места назначения, или уходили в другие, не обусловленные договором о даровании места, или вообще просто таинственно исчезали.

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Никакой отчетности Красный Крест при этом не предоставлял, хотя фактически именно он отвечал за доставку грузов. От Одесского Красного Креста Макс Хильперт узнал, что после растаможки организация может распоряжаться гуманитарной по своему усмотрению.

Однако, председатель Одесского Красного Креста Тамара Барнич уверяет, что все документы предоставила волонтерам, а гуманитаркой действительно имеет право распоряжаться, как считает нужным. И добавляет, что согласно плану распределения, который ее организация подписала с волонтерами, помощь добралась до места назначения.

Чтобы проверить, действительно ли груз нашел своих адресатов, журналисты спросили в Одесском и Днепропетровском военных госпиталях акты получения гуманитарной помощи.

В военно-медицинском клиническом центре Южного региона не хватило почти две с половиной тысячи повязок для рентгена и две тысячи свитеров. До Днепропетровского военного госпиталя не доехали две сотни носилок, двести свитеров, 36 матрасов и три сотни шерстяных одеял.

При этом, руководитель Одесского Красного Креста продолжает оказывать яростное сопротивление расследования правоохранителей.

В Одесской полиции сообщили, что начальник Нацполиции области Гиорги Лорткипанидзе взял это дело под личный контроль. Сейчас правоохранители ждут решения суда, которое позволит работать с документами Красного Креста.

В Запорожье вот-вот закроют уголовное дело против местного руководителя Красного Креста Константина Силина, который в августе прошлого года сбил насмерть женщину на переходе.

По словам адвоката потерпевшей стороны, Силин полностью оплатил похороны, а также выплатил моральную компенсацию детям погибшей. За это потерпевшие отказались от претензий, потому Силину светит максимум лишение водительских прав.

Кроме того, глава Красного Креста в Запорожье в 2010 году был членом Партии Регионов, что запрещено уставом Красного Креста.

Отмечается, что с 1993 года Общество Красного Креста Украины получает финансовую поддержку из госбюджета. Так, только в период с 2013-го по 2016-й годы на нужды организации было выделено более 365 миллионов гривен.

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В штаб-квартире Красного Креста в Швейцарии, которая номинально координирует усилия национальных комитетов, от любой информации просто отмахиваются.

"Мы обращались к главе представительства Федерации красного креста и красного полумесяца Виолетты Ломбартс, мы с ней были знакомы до этого. Нам казалось, что Федерация заинтересована эти факты выявлять, обратились к Виолетты, назвав ряд фактов. Мы не получили никакой поддержки, нам посоветовали не заниматься этим, не мараться грязью, а заниматься какими-то более эгоистичными целями", - рассказывает волонтер Михаил Тульский.

На вопрос "Следствия.Инфо" о формах контроля за деятельностью украинского Красного Креста в Женеве ответили отпиской.

"В Украине Общество Красного Креста Украины является самостоятельным и независимым членом Движения. Оно состоит из региональных отделений под руководством Национального комитета со штаб-квартирой в Киеве. Международный Комитет Красного Креста, как такой же независимый член Движения, не имеет прямого влияния на национальное общество", - говорится в ответе.