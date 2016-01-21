Поклонская грозит 15 годами тюрьмы за создание крымскотатарского батальона

Об этом сообщила "прокурор республики" Наталья Поклонская, передает ТАСС.

"По факту созданию незаконного вооруженного формирования на территории Херсонской области, о котором говорил Ислямов, прокуратурой республики были направлены материалы в следственные органы УФСБ по Крыму. Сегодня принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам части 1 статьи 208 УК РФ", - сообщила Поклонская.

Читайте такжеПоклонская отчиталась о "наказании" всех организаторов блокады оккупированного Крыма

Данная статья в России предусматривает санкцию в виде лишения свободы до 15 лет.

Как сообщал УНИАН, Ислямов 20 декабря 2015 г. анонсировал создание крымскотатарского добровольческого батальона. Тогда он отметил, что батальон должен войти в состав ВСУ.