Поклонская грозит 15 годами тюрьмы за создание крымскотатарского батальона
Так называемые следственные органы управления ФСБ в Крыму возбудили "уголовное дело" по факту создания крымскотатарского батальона в Херсонской области.
Об этом сообщила "прокурор республики" Наталья Поклонская, передает ТАСС.
"По факту созданию незаконного вооруженного формирования на территории Херсонской области, о котором говорил Ислямов, прокуратурой республики были направлены материалы в следственные органы УФСБ по Крыму. Сегодня принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам части 1 статьи 208 УК РФ", - сообщила Поклонская.
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Данная статья в России предусматривает санкцию в виде лишения свободы до 15 лет.
Как сообщал УНИАН, Ислямов 20 декабря 2015 г. анонсировал создание крымскотатарского добровольческого батальона. Тогда он отметил, что батальон должен войти в состав ВСУ.