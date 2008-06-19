Пьяный хозяин застрелил двух соседей, которые тушили пожар в его дворе

В Ривненской области пьяный хозяин застрелил двух односельчан, которые пытались потушить пожар его строений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 18 июня в 20.55 в дежурную часть Костопольского райотдела МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Борщевка. На место немедленно выехало дежурное подразделение пожарно-спасательной службы МЧС.

Прибыв на место события, пожарники смогли спасти только дом и летнюю кухню, в то время как деревянный сарай и гараж сгорели.

Во время выяснения обстоятельств инцидента было установлено, что хозяин усадьбы, 1967 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по непонятным причинам поджег собственное хозяйство. На место пожара сбежались соседи, чтобы потушить пламя. Однако хозяин открыл огонь по односельчанам из охотничьего ружья. Вследствие стрельбы один человек погиб на месте, еще один от полученных ранений скончался в хирургическом отделении райбольницы.

Односельчанам удалось связать пьяного злоумышленника, когда он перезаряжал оружие.

В пожаре также сгорели крыша летней кухни, два мотоцикла „Восход-3 М”, мотоцикл МТ-10, мопед „Альфа”, молотилка, 3 тонны сена, 7 складометров дров и вещи домашнего обихода.