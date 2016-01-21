В Краматорске руководитель миграционной службы вымогал взятки за восстановление паспортов Украины

Чиновник систематически требовал и получал неправомерную выгоду за восстановление и выдачу паспортов граждан Украины от местных жителей и лиц, которые переселились в Краматорска с временно оккупированных территорий Донецкой области. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Краматорской местной прокуратуры.

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Через посредников за каждый восстановленный паспорт начальник отдела получал от 1 тыс. до 2,5 тыс. грн, говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются. Согласно постановлению суда на рабочем месте и по месту проживания фигуранта и его подельников проводятся обыски.

Решается вопрос насчет сообщения чиновнику о подозрении в уголовном правонарушении, предусмотренного ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и избрания меры пресечения.