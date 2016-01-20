СБУ задержала на взятке депутата Бориспольского райсовета от партии Ляшко (фото)

Как сообщают СБУ и прокуратура Киевской области, секретарь комиссии по вопросам борьбы с коррупцией систематически получал деньги от руководства одного из предприятий за нереагирование на нарушения в сфере охраны окружающей природной среды.

Ежемесячный "тариф" вымогателя составил 15 тысяч гривень. Всего злоумышленник уже получил 30 тысяч гривень неправомерной выгоды.

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Сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области задержали депутата во время получения очередной части взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

В свою очередь в комментарии ТСН заместитель председателя областной организации партии Татьяна Гринчук рассказала, что поведение Шаповала в последнее время резко изменилось.

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"У меня было какое-то внутреннее предчувствие какой-то трагедии. Из искреннего, доброго, порядочного Володи, которого я знала, он стал замкнутым. В общем это для меня личная трагедия. Я сознательно отказалась от должности главы Киевской областной организации, депутатства в Верховной Раде, потому что я считаю, что в свои 50 лет я должна помогать развиваться молодежи. И все делала для того, чтобы и Володя, и много других наших молодых ребят были достойными патриотами и мужчинами. Мне обидно, больно. Если случилось так, как случилось, я не буду подавать ему руку и вытаскивать, потому что я к мусору и грязи не хочу ничего иметь", - отметила Гринчук.