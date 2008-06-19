Как взять в концессию предприятий тепло- и водоснабжения?

Комитет Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики представил законопроект «Об особенностях передачи в аренду и концессию объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности».

Законопроект презентовал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр ПОПОВ в ходе семинара при участии экспертов Совета Европы, представителей местных органов власти и общественных организаций.

По его словам, законопроект разработан с целью создания государством условий для более эффективного функционирования предприятий-монополистов путем привлечения в отрасль частных инвестиций, а также сохранения коммунального имущества в случае привлечения таких инвестиций, с учетом особого правового режима объектов тепло-, водоснабжения, находящихся в коммунальной собственности.

А.ПОПОВ отметил, что в документе определены механизмы привлечения на развитие предприятий ЖКХ частных инвестиций. При этом предусматривается, что будет существовать три формы привлечения средств: аренда, концессия и корпоратизация с сохранением государственной и коммунальной форм собственности.