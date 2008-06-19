Пока Сочи строится, Крым примет больше туристов

Крым рассчитывает в этом году принять больше отдыхающих, чем в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН, власти крымской автономии уверяет, что уже сейчас отмечен рост числа отдыхающих, по сравнению с тем же периодом прошлого года (рост - более чем на 7%).

«Мы рассчитываем, что в этом году Крым посетит более 6-ти миллионов туристов. В прошлом году эта цифра была 5,7 миллионов», - заявил сегодня в Симферополе председатель Верховного совета Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО.

Со своей стороны председатель Совета министров АРК Виктор ПЛАКИДА отметил: «Есть основания считать, что количество отдыхающих в этом году будет выше (чем в прошлом)». По словам В.ПЛАКИДЫ, Крым может принять больше отдыхающих, в том числе из-за «большой стройки» в районе Сочи, затеянной в связи с Олимпиадой-2014. «Мы по такой хорошей договоренности делаем все для того, чтобы люди, которые хотели бы отдохнуть на Черноморском побережье, но не имеют возможности поехать в Сочинский регион, имели бы возможность получить все услуги у нас», - сказал Крымский премьер.