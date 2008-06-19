"Шахтер" поможет построить НСК "Олимпийский" в Киеве

Генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» Сергей ПАЛКИН поможет Министерству Украины по вопросам семьи, молодежи и спорта подписать контракт с главным подрядчиком строительства национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Буквально позавчера я имел честь разговаривать с министром семьи, молодежи и спорта господином ПАВЛЕНКО, и он нас попросил помочь ему в подписании контракта с главным подрядчиком, который будет строить новый стадион на месте НСК "Олимпийский", - сказал С.ПАЛКИН.

«Более того, я сам предложил ему прислать своих представителей, чтобы мы более детально проконсультировали их по всем вопросам, которые могут возникнуть в процессе строительства, перед заключением контракта, после заключения и так далее, и тому подобное», - сказал С.ПАЛКИН.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорту заявило о возможности срыва переговоров о реконструкции НСК “Олимпийский” по вине тайванской компании Аrсhasia Design Group, которая выиграла соответствующий конкурс.

18 июня компания Аrсhasia Design Group заявила, что обвинения Минсемьи относительно несостоятельности компании реконструировать стадион являются безосновательными.