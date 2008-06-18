Организатор "муравьиной пирамиды" приговорен к смертной казни

К смертной казни приговорен в Китае мошенник, который организовал продажу "лечебных муравьев" по принципу печально известных финансовых "пирамид" и получил с доверчивых соотечественников 4,8 миллиона долларов, сообщает агентство Синьхуа.

Сю Гуаньчен, приговоренный судом города Нанкин к высшей мере наказания, обманул обещаниями высоких дивидендов 829 человек.

Делец организовал компанию по разведению муравьев, которые используются в китайской медицине. Инвесторам своего "бизнеса" он обещал платить 39,1% годовых. Год спустя он снизил ставку дохода по вкладам до 17,3%, а позже вообще отказался выплачивать деньги.

Под суд попал и сообщник Сю Гуаньчэна - он приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

В Китае экономические преступления в особо крупном размере попадают под категорию "расстрельных статей".