На Житомирщине прекратили трансляцию в кабельной сети запрещенного телеканала из РФ

В Овруче сотрудники Управления СБ Украины прекратили ретрансляцию в кабельной сети местного провайдера российского телеканала "Дом кино". Об этом сообщили корреспонденту сегодня в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

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За распространение в эфире этого канала пророссийской пропаганды и программ, популяризирующих государство-агрессора и извращенно трактующих события, которые происходят в Украине, решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания он был изъят из Перечня иностранных каналов, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству.

Впоследствии кабельный оператор привел свою деятельность в соответствие с условиями действующей лицензии.