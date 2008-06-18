Янукович поздравил УНИАН с 15-летием

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил коллектив информационного агентства УНИАН с 15-летием.

«За время своего существования УНИАН снискал беспрекословный авторитет и уважение не только в отечественном информационном пространстве, но и далеко за пределами Украины. Все эти годы агентство демонстрирует высокий профессионализм, отличается точностью и достоверностью сообщений, чем делает весомый вклад в дело становления гражданского общества и утверждения свободы слова в Украине. Талант журналистов, оперативность и правдивость, умение держать руку на пульсе событий – вот составляющие успеха УНИАН», говорится в поздравлении лидера Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал коллективу агентства здоровья, творческих успехов и воодушевления, а также «всегда быть на острие жизни, честным и ярким журналистским словом освещать реалии сегодняшнего дня».