В Сумской области вслед за Херсонщиной началась эпидемия гриппа

В Сумской области превышение эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в 5 районах и 2 городах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации со ссылкой на начальника управления охраны здоровья ОГА Сергея Бутенко, по состоянию на 17 января показатель заболеваемости населения области гриппом и ОРВИ за последнюю неделю фактически приблизился к эпидпорогу и составляет 57,03 на 10 тыс. населения, что меньше на 3,79% порогового уровня, который составляет 60,82.

В то же время, согласно сообщению, «пороговые уровни превышены в Белопольском (на 107,2%), Бурынском (на 420,7%), Краснопольском (на 9,85%), Липоводолинском (на 25%), Путивльском (на 47%) районах и в городах Ромны (на 10,4%) и Ахтырка (на 23,7%)".

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"По результатам видеоселекторного совещания под председательством первого заместителя председателя Сумской ОГА Александра Марченко принято решение о карантинных мероприятий в учебных заведениях, где число заболевших детей более 20%, с 18 января», - сообщает пресс-служба.

По информации ОГА, карантинные мероприятия в учебных заведениях введены пока до 24 января.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 января в Сумской области зафиксировано 5 случаев смертей от осложнений гриппа, в частности в Бурынском районе умерли 2 больных, по одному – в Конотопском, Белопольском районах и г. Сумы.

Справка УНИАН. В Сумской области 18 районов.