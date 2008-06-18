За минувшие сутки на дорогах Украины погибли 19 человек

В течение минувших суток в Украине было зарегистрировано 156 дорожно-транспортных приключений, в которых погибли 19 человек и 196 – травмированы, сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Во вторник в 12.45 в Луганске произошло столкновение грузового автомобиля "МАН" и микроавтобуса "Богдан" (перевозил 25 пассажиров). В результате дорожно-транспортного приключения в городскую больницу госпитализированы 4 человека. На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.