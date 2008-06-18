Аграрный фонд закупил 60 тыс. тонн зерна
03:12, 18 июня 2008Общество
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По форвардным контрактам
На сегодняшний день Аграрным фондом закуплено 60 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК на селекторном совещании с губернаторами, которое провела премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
«На сегодня 60 тысяч тонн зерна оформлено по форвардным контрактам по минимальным ценам», - сообщил Ю.МЕЛЬНИК.
Как сообщал УНИАН, в текущем сезоне Аграрный фонд должен закупить 803 тыс. тонн пшеницы, 78 тыс. тонн ржи, то есть в целом 881 тыс. тонн зерна.
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