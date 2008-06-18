Аграрный фонд закупил 60 тыс. тонн зерна

На сегодняшний день Аграрным фондом закуплено 60 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК на селекторном совещании с губернаторами, которое провела премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«На сегодня 60 тысяч тонн зерна оформлено по форвардным контрактам по минимальным ценам», - сообщил Ю.МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, в текущем сезоне Аграрный фонд должен закупить 803 тыс. тонн пшеницы, 78 тыс. тонн ржи, то есть в целом 881 тыс. тонн зерна.