На границе со Словакией заработал новый грузовой терминал

На украинско-словацкой границе заработал новый грузовой терминал “Ужгород”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, подъездная дорога к международному автомобильному пункту пропуска “Ужгород” была торжественно открыта в субботу, 14 июня.

Как отмечают в ГТСУ, строительство грузового терминала было завершено еще в декабре 2007 года, однако из-за нехватки средств из госбюджета к нему не было подъездов. Терминал сооружался в рамках программы ТАСІS за счет технической помощи Европейской комиссии, которая для первого транша выделила 3 млн. евро. А подъездная дорога строилась за государственные средства и была неотъемлемым условием при открытии финансирования второго транша – реконструкции пассажирского направления таможенного поста “Ужгород”. Понимая важность этого вопроса, в мае этого года правительство все же смогло изыскать необходимые 24 млн. грн. для строительства подъездной дороги к терминалу, добавили в Гостаможне.

Теперь поток грузовиков перенаправлен к новопостроенному терминалу, в котором созданы все современные условия для прохождения таможенного и других служб контроля. Если раньше через пункт пропуска за сутки проходила сотня грузовиков, то теперь – до трехсот и больше, отметили в пресс-службе.

Новый терминал находится в транспортном коридоре №5, который объединяет страны-члены Европейского содружества, а поэтому привлекает значительное количество грузовых перевозок из Австрии, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и других стран.

По словам заместителя начальника Ужгородской таможни Валерия БОРИСОВА, теперь основная задача – как можно скорее найти источник финансирования второй очереди, которая предусматривает реконструкцию таможенного поста “Ужгород” по пропуску пассажирского автотранспорта. Сейчас пропускная способность легковых автомобилей составляет 2,5 тыс., после реконструкции – ожидается вдвое больше. Общая стоимость строительных работ пассажирского направления составляет 8 млн. евро.