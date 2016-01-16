Боевик "ДНР" с Харьковщины сдался СБУ (видео)

Как сообщает пресс-центр спецслужбы, уроженец и житель Харьковской области с сентября 2014 до декабря 2015 года находился в составе незаконных вооруженных формирований "ДНР", в частности в батальоне "Восток".

"В этот период он отстаивал отделения Донецкой области от территории Украины, обеспечивал пропускной режим на блокпостах боевиков вокруг Донецка, патрулировал территорию города, а также строил укрепления для блокировки перемещений Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении.

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Впоследствии мужчина добровольно отказался от сотрудничества с боевиками и в январе по собственной инициативе обратился в Управление СБУ в Харьковской области.

В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины проверяется возможное наличие у участника НВФ других правонарушений и будет рассмотрена возможность подачи ходатайства в суд об освобождении его от уголовной ответственности.

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