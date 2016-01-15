Нардеп предупредила о рисках в случае недостаточного финансирования украинских военных на границе

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины из фракции «Блок Петра Порошенко», Глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

По словам депутата, внесение в парламент и принятия бюджета «под елочку», рано или поздно должно закончиться возникновением серьезных проблем.

"Итак, Бюджетом 2015 года денежное довольствие рядового и сержантского состава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) предусматривалось на уровне 2200 грн. Для сравнения, денежное довольствие рядового и сержантского состава ВСУ, в тот же период, составило 2900 грн, а Национальной гвардии – 2800 грн в месяц. То есть разница в денежном окладе военнослужащих ДПСУ и ВСУ/НГУ составляла 700-600 грн., то есть 21-24%. Бюджетное предложение на 2016 год было сформировано с учетом существенного увеличения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ и НГУ, соответственно до 7000 грн в месяц для рядового и сержантского состава. Впрочем, для военнослужащих ГПСУ денежное довольствие было увеличено лишь до размера оклада военнослужащих ВСУ в 2015 году, то есть до 2900 грн. Таким образом, разница между окладом военнослужащего ВСУ и ГПСУ в текущем году составит 4100 грн или 58%!», – рассказала Фриз.

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Она отметила, что сохранение подобной диспропорции приведет к серьезным последствиям.

"Во - первых, сокращение военнослужащих ГПСУ. И это в условиях АТО на Донбассе, нестабильной ситуации вокруг Крыма, необходимости борьбы с контрабандой на западе Украины. Во-вторых, существенному снижению уровня охраны государственной границы. В-третьих, срыва выполнения заданий, предусмотренных Планом либерализации визового режима ЕС для Украины на 2016 год", – отметила депутат.

По ее словам, значительное количество военнослужащих ГПСУ находится в зоне АТО и вместе с ВСУ и нацгвардейцами выполняет свои обязанности вдоль линии разграничения, но, вместе с тем, получает значительно меньшее денежное обеспечение.

"Учитывая текущую ситуацию и необходимость предвидеть развитие событий как на востоке, так и вдоль семи тысяч километров нашей границы, считаю, у нас есть достаточно оснований для выравнивания денежного обеспечения нашим военнослужащим Государственной пограничной службы. Именно поэтому, я убеждена, что сумма – 1,481 млрд.грн, которая необходима для справедливого выравнивания оплаты труда пограничникам, должна быть найдена, ведь если мы сегодня финансово не обеспечим наших военных на границе, завтра мы можем остаться без ее защиты вообще", – подчеркнула Фриз.

Она убеждена в том, что Министерство внутренних дел, в чьем подчинении находится ГПСУ, и которое является первым распорядителем бюджетных средств, не учло вопрос выравнивания диспропорции денежного обеспечения лишь для пограничников, закрывая глаза на дальнейшие негативные последствия для государства.

"Мы в комитете сделаем все для того, чтобы ГПС получила необходимые для этого средства из Государственного бюджета, а также предложим компенсаторные механизмы недопущения роста государственного дефицита", – подчеркнула Фриз.