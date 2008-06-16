Пол МакКартни поставил рекорд в Украине

Independence concert сэра Пола МАККАРТНИ на Майдане Незалежости и прямую трансляцию в семи городах Украины, несмотря на сложные погодные условия в Киеве, увидело рекордное в истории Украины количество зрителей - 14 миллионов человек. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда Виктора Пинчука.

Только на киевский Майдан, несмотря на грозу и ливень пришло около 350 тысяч человек.

Телетрансляцию смотрели около 13,5 миллиона зрителей. Как указывается в пресс-релизе, "Новый канал", транслировавший телемарафон и концерт, получил вечером 14 июня беспрецедентный рейтинг – 3,5, причем рейтинг оставался стабильным на протяжении трех с половиной часов. Доля зрительской аудитории составила 18,7%.

Прямую трансляцию на центральных площадях крупных городов Украины в общей сложности увидели около 150 тысяч человек. На площади Свободы в Харькове собралось около 80 тысяч человек, на Театральной площади в Одессе – около 20 тысяч, столько же – у памятника Мицкевичу во Львове, в Донецке в парке отдыха им. Щербакова – около 15 тысяч. На Фестивальном причале в Днепропетровске – свыше 35 тысяч человек. В Севастополе, где концерт совпал с празднованием Дня города, около 50 тысяч присоединились к трансляции. В Черновцах концерт собрал около 8 000 человек.

Зрители из других городов Украины стали активными участниками всеукраинского марафона, посвященного концерту и акции «Час бути разом». Из-за сложнейших погодных условий связь со спутником, который обеспечивал связь Киева с другими городами, была чрезвычайно неустойчивой. Команде марафона пришлось вести эфир в режиме «живой верстки», в условиях периодических отключений аудио- и видеосигналов.

Несмотря на такие критические условия, во время марафона удалось обеспечить включение всех городов. Наиболее тяжелой ситуация была с Харьковом, где погода была аналогичной Киеву: двойной грозовой фронт делал включение практически невозможным, и тем не менее Харьков появился в эфире. Вместе с тем, ухудшающаяся погода изменила планы во время трансляции концерта - в частности, не стало возможным включение городов в ходе трансляции концерта, как это планировалось ранее. Сэр Пол МАККАРТНИ в ходе концерта поприветствовал «все города Украины, которые сегодня с нами».