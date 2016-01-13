В Одессе подожгли фитнес-клуб, где тренировались бойцы АТО и полицейские (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 12 января в 18:22 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что в селе Крыжановка Коминтерновского района по ул. Днепропетровская дорога, 139, произошло возгорание фитнес-клуба.

На месте происшествия спасатели установили, что открытым пламенем горит двухэтажное здание фитнес-клуба «Малибу» на площади 200 кв. м. В результате быстрого распространения огня по всему периметру произошло обрушение потолка здания на первом этаже.

Около 20.30 пожар был ликвидирован.

В результате пожара уничтожено помещение и имущество фитнес-клуба на общей площади 540 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, производство открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

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В отделе отметили, что в настоящее время проводится экспертиза, которая окончательно установит причину возгорания, приведшую к уничтожению клуба.

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«В дальнейшем, в зависимости от результатов экспертизы, квалификация произошедшего может быть изменена по другой статье УК», - сообщили в отделе.

По данным ряда источников УНИАН, в указанном клубе на бесплатной основе тренировались участники антитеррористической операции и полицейские.