В Одессе в новогоднюю ночь из-за фейерверков сгорели три дома

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 1 января в 0.11 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Радиальной начался пожар.

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«Подразделения спасателей оперативно прибыли на место происшествия. Как выяснилось, открытым пламенем горели крыши трех частных жилых домов. Пожару сразу был присвоен «Ранг 2», - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве акцентировали, что в данном месте значительно затруднено тушение пожаров из-за специфики расположения жилых зданий, в том числе, из-за слишком узких проездов и отсутствия технических возможностей подключения гидрантов. Кроме того, некоторые граждане вмешивались в работу спасателей, проявляя инициативу, чем отвлекали огнеборцев от работы.

Возгорание ликвидировано на площади 300 кв. метров. Огонь уничтожил крыши трех домов и перекрытия.

Вероятная причина возгорания - неосторожное обращение с фейерверком, часть которого попала на крышу одного из домов, откуда огонь перекинулся на другие здания. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на другие дома в густонаселенном микрорайоне.

В ведомстве добавили, что пока спасатели боролись с огнем, неподалеку некоторые граждане, продолжая праздновать Новый год, применяли пиротехнику.