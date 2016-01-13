Погода в Украине на среду: Штормовое предупреждение, мокрый снег и оттепель

По данным украинского Гидрометцентра, сегодня, 13 января, на дорогах страны, кроме Юга, ожидается гололедица, в восточных областях местами порывы ветра до 15-20 м/с, сообщает ТСН.uа.

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На большей части Украины ожидается снег с дождем, на юге возможны дожди, в центре местами без осадков, температура днем от -1...+9. На Востоке прогнозируют температуру от 1...4 тепла, в центральном регионе 0... + 3, в южном 5...9, в западном 0...5, в северном-от -1...2.

В Киеве в среду ожидается мокрый снег, температура от -1 до +1, на дорогах гололедица.