На шахте в Енакиево вторую неделю ищут 12 горняков
12:59, 16 июня 2008Общество
767 0
Привлечены 160 спасателей
На шахте им. Карла Маркса в Енакиево Донецкой области вторую неделю продолжаются поиски 12 горняков, оказавшихся под завалами в результате аварии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, к поисково-спасательным работам привлечены подразделения Главного управления МЧС в Донецкой области и Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома в количестве 163 человек.
Как сообщал УНИАН, взрыв газовоздушной смеси на шахте им. Карла Маркса произошел в 5.00 8 июня на горизонтах 875-1000 м. В шахте работали 37 горняков. Спасены 24 горняка. 1 горняк погиб, его тело поднято на поверхность.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter