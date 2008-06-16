На шахте в Енакиево вторую неделю ищут 12 горняков

На шахте им. Карла Маркса в Енакиево Донецкой области вторую неделю продолжаются поиски 12 горняков, оказавшихся под завалами в результате аварии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, к поисково-спасательным работам привлечены подразделения Главного управления МЧС в Донецкой области и Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома в количестве 163 человек.

Как сообщал УНИАН, взрыв газовоздушной смеси на шахте им. Карла Маркса произошел в 5.00 8 июня на горизонтах 875-1000 м. В шахте работали 37 горняков. Спасены 24 горняка. 1 горняк погиб, его тело поднято на поверхность.