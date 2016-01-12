СБУ прекратила деятельность "профсоюза ЛНР", собиравшего деньги с подконтрольных Украине районов

Как сообщает пресс-центр СБУ, в конце 2014 года должностные лица одного из луганских областных отраслевых профсоюзов перерегистрировали свою организацию на украинской территории.

Физически чиновники профсоюза остались на оккупированной территории и параллельно создали фейковую "ЛНРовскую" организацию.

Члены профсоюза, которые работали в свободных районах Луганщины, продолжали платить взносы на счет, который контролировался псевдо-руководством.

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Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2015 года со счетов профсоюза были сняты наличными и вывезены на подконтрольную "ЛНР" территорию свыше 300 тысяч взносов рядовых работников отрасли.

На временно оккупированной территории эти средства шли на финансирование фейкового образования, которое принимало активное участие в организации и проведении антиукраинских акций. За это руководитель профсоюза получила высокую должность в "профильном министерстве ЛНР".

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Правоохранители перекрыли этот канал финансирования террористической организации и предотвратили снятие почти 800 тысяч гривень со счета профсоюза. Благодаря реагированию СБУ также приостановлено перечисление взносов первичными профсоюзными организациями Луганщины и инициировали смену руководства.

Принимаются все необходимые меры для привлечения злоумышленников к уголовной ответственности.