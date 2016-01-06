В центре Одессы стартовал фестиваль Рождества (фотогалерея)

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, фестиваль стартовал в Городском саду и на улице Дерибасовской.

В рамках фестиваля состоялось открытие благотворительного праздника "Народные рождественские гуляния".

Инициатором проведения костюмированных народных рождественских гуляний под открытым небом выступил благотворительный фонд "Добрый Самарянин".

Гости фестиваля посетили Рождественскую ярмарку народных мастеров, приняли участие в праздничных тематических конкурсах и розыгрышах призов. Участникам народных гуляний представили реконструкцию Рождественского Вифлеема и украинской деревни, а также провели для всех желающих экскурсию по страничкам рождественской истории.

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В рамках благотворительного проекта "Одесса-мама накрывает!" для почти двух сотен детей из социально незащищенных слоев населения, нуждающихся в особом внимании, накрыли под открытым небом, на Дерибасовской, 50-метровый стол, на котором были фрукты, сладости, вареники, чай.

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Затем для ребят провели рождественский спектакль "Радостная весть". Каждый малыш получил от Деда Мороза и Снегурочки подарок.