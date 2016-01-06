В Луганской области воровали бюджетные деньги на восстановление инфраструктуры

В Луганской области Служба безопасности Украины заблокировала схему хищения бюджетных средств, выделенных на строительство и капитальный ремонт объектов транспортной и социальной инфраструктуры региона.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, ответственные за эту сферу деятельности предприятия и учреждения заключили соглашения на выполнение работ с рядом коммерческих структур.

"Получив государственные деньги, коммерсанты создали несколько подконтрольных предприятий с признаками фиктивности. На их счета они переводили деньги, якобы полученные за поставку стройматериалов и другие услуги. Затем деньги переводились в наличность и присваивались злоумышленниками", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ сначала задержали курьера, который перевозил для коммерсантов более полумиллиона гривень. Во время проведения обысков в офисах фирм, квартирах и автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли наличными почти 1 млн грн, большое количество карточек-ключей доступа к системе "клиент-банк" других предприятий, бухгалтерскую документацию и др.

Открыто уголовное производство по ст. 190 и ст. 205 Уголовного кодекса Украины. На изъятые денежные средства наложен арест.

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Продолжаются оперативно-следственные действия для установления размера ущерба, причиненного государству этой сделкой, и проверяются другие соглашения предпринимателей, реализация которых могла бы причинить ущерб госбюджету, говорится в сообщении.