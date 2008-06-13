На шахте в Енакиево до сих пор ищут 12 горняков

На шахте им. Карла Маркса в Енакиево Донецкой области продолжаются поиски 12 горняков, оказавшихся под завалами в результате взрыва 8 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, к поисково-спасательным работам привлечены подразделения Главного управления МЧС в Донецкой области и Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома.

Как сообщалось, взрыв газовоздушной смеси на шахте им. К.Маркса произошел 8 июня в 5.00 на горизонтах 875-1000 метров. В шахте работали 37 горняков. Спасены 24 горняка. 1 горняк погиб.