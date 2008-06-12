Горан Брегович попал в больницу с переломом позвоночника

Известный композитор Горан БРЕГОВИЧ сегодня, 12 июня, доставлен с переломом позвоночника в белградский Клинический центр.

По словам медиков, состояние музыканта оценивается как стабильное, без невралгических осложнений, сообщают «Вести».

Тяжелую травму 58-летний музыкант получил во дворе своего дома в пригороде Белграда, упав с 4-метровой лестницы.

Известность пришла к Г.БРЕГОВИЧУ в середине 1970-х годов, когда он создал одну из самых популярных в бывшей Югославии рок-группу "Бело дугме" ("Белая пуговица"), но подняться на международный уровень ему помогла дружба со знаменитым кинорежиссером Эмиром КУСТУРИЦЕЙ, к фильмам которого "Время цыган" (1989 год), "Аризонская мечта" (1993 год) и "Андеграунд" (1995 год) Г.БРЕГОВИЧ написал музыку.

Переехав во Францию, Г.БРЕГОВИЧ собрал "Оркестр для свадеб и похорон", специализирующийся на этнической музыке - цыганской и балканской. В свое время она произвела подлинную сенсацию в европейском музыкальном мире.