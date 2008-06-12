В Украине на учете состоят почти 100 тысяч наркоманов

В Украине на учете находятся 99,8 тыс. наркоманов, еще 173 тыс. лиц являются потребителями наркотиков.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные привел заместитель начальника Департамента по борьбе с незаконным обращением наркотиков Министерства внутренних дел Украины полковник милиции Олег ШУТЯК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что эти показатели имеют стойкую тенденцию к росту. Так, количество лиц, которые регулярно потребляют наркотические вещества, по сравнению с прошлыми годами, увеличились на 50 тыс.

По словам О.ШУТЯКА, особую обеспокоенность вызывает увеличение потребителей наркотиков в сельской местности: на сегодня их зарегистрировано 41 тыс. или 23% от общей численности наркозависимых.

Говоря о тенденциях употребления наркотических веществ, полковник милиции сообщил, что из-за опасения заболеть СПИДом, гепатитом и т. п. молодежь в настоящее время отдает преимущество наркотикам и психотропным веществам в виде таблеток.