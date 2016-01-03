Пресс-офицер АТО назвал причину проведения "чисток" в рядах боевиков

Об этом заявил пресс-офицер АТО Антон Миронович, сообщает 112.ua.

По его словам, "чистки" проводят сотрудники ФСБ РФ и других силовых органов.

"Некоторые "командиры", или правильнее - главари незаконных вооруженных формирований, они пытаются устроить какой-то собственный бизнес. А вы знаете, что есть случаи контрабанды. На своей стороне они пытаются наладить каналы, зарабатывать деньги", - сказал Миронович.

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Кроме того, по его словам, в тех подразделениях бандформирований, которые обеспечиваются РФ, много случаев исчезновения или присвоения материальных ресурсов. В частности, горючего, других материальных средств, на которых боевики пытаются заработать деньги. "Поэтому власть РФ пытается любыми способами навести порядок в их рядах", - отметил Миронович.

Он подчеркнул, что тенденция "чисток" заметно усилилась в конце прошлого года.

Ранее пресс-центр АТО сообщил, что кадровые "чистки" в рядах пророссийских бандформирований набирают обороты. В частности, в "ДНР" проходят мероприятия «зачистки» определенных подразделений.

По информации штаба АТО, 31 декабря 2015 года была осуществлена попытка ликвидации отстраненного главаря НВФ "Чебурашка" - "Веселого". На пути следования его автомобиля сработало взрывное устройство. Погиб водитель и один из сопровождающих. Сам он остался жив.

"Следует отметить, что здесь прослеживается именно такой почерк покушения, как и в делах убийств Мозгового (главаря бригады "Призрак") и Дремова (главаря 6 ОМСП), не исключено, и других командиров. Это может свидетельствовать о действиях одних и тех же подразделений", - отмечают в штабе АТО.