Пол МакКартни обещает снести крышу украинцам

"Суббота обещает выдаться веселой!"- так определил свои ощущения перед концертом в Киеве Пол МакКартни.

В эксклюзивном интервью, опубликованном на официальном сайте концерта Independence Concert , Сер Пол рассказал о своем выступлении в Ливерпуле, последних днях подготовки перед первым концертом в Украине, своих ожиданиях от Independence Concert и пребывания в Киеве.

На вопрос о своей программе выступления в Киеве МакКартни предпочел хранить интригу до последнего: «Сейчас я храню программу в тайне. Мы не хотим выдавать все секреты до выступления, иначе не выйдет сюрприза. Поэтому я ничего не скажу!»

После концерта МакКартини в начале июня в Ливерпуле британская пресса написала, «что если бы на стадионе Анфилд в Ливерпуле была крыша, ее бы сорвало». Отвечая на вопрос о том, готов ли он «сорвать крышу» над Майданом Независимости, если бы она была, сер Пол сказал: «Конечно, мы надеемся на это. Но чем просто срывать крышу Майдану, в этот раз мы полностью «снесем крышу» слушателям! Суббота обещает выдаться веселой. Я и в правду жду ее с нетерпением!».

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