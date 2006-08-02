75% школ готовы к новому учебному году

На сегодняшний день, по оперативным данным, 75 процентов школ готовы к новому учебному году.

Такие данные обнародовал министр образования Станислав НИКОЛАЕНКО на совещании, посвященном подготовке к новому учебному году заведений образования в трех регионах – городе Киеве, Житомирской и Киевской областях.

По его словам, 1 сентября в 20,5 тысячи школ Украины придет 5,1 миллиона учеников, а впервые за парты сядет 380 тысяч первоклассников.

Говоря о подготовке к новому учебному году, С.НИКОЛАЕНКО сообщил: “предусмотрены централизованные дотации местным бюджетам на сумму более 150 миллионов гривень для проведения ремонтов в учебных заведениях”.

Сложная ситуация с ремонтами помещений в настоящее время складывается в профессионально-техническом звене образования. По словам министра, “треть из них еще не отремонтированы, и есть проблемы с их финансированием, а где-то 70 профессионально-технических заведений находятся в таком состоянии, что целесообразно было бы оказать им помощь из резервного фонда Кабинета Министров”. По словам С.НИКОЛАЕНКО, ”в прошлом году профтехобразование получило 8,3 миллиона гривень из резервного фонда на ремонт заведений. Но этого совершенно недостаточно, потому что годами во многих заведениях не производились ни текущие, ни капитальные ремонты”.

Министр также отметил, что в настоящее время в регионах активно проводится оснащение школ мебелью, компьютерной техникой, подключение к Интернет и тому подобное. В ходе совещания не остались вне поля зрения МОН и вопросы учительских вакансий. В настоящее время в стране их около трех тысяч, но планируется на эти места набрать выпускников педагогических высших учебных заведений.

Киев, Киевская и Житомирская области стали первыми регионами, отчет которых о подготовке к учебному году был заслушан в Минобразования. На протяжении ближайших дней должны отчитаться все регионы страны.