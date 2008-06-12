Подчиненный Винского нагрел руки на 5 миллионов

В Киеве правоохранительные органы разоблачили заместителя начальника по экономическим вопросам одной из железных дорог, который подписал акты выполненных работ, которые содержали неправдивые сведения (работы фактически не проводились), и незаконно перечислил средства на счета общества с ограниченной ответственностью, нанеся такими действиями государству ущерб на сумму 4,8 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).