Подчиненный Винского нагрел руки на 5 миллионов
09:59, 12 июня 2008Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Киеве правоохранительные органы разоблачили заместителя начальника по экономическим вопросам одной из железных дорог, который подписал акты выполненных работ, которые содержали неправдивые сведения (работы фактически не проводились), и незаконно перечислил средства на счета общества с ограниченной ответственностью, нанеся такими действиями государству ущерб на сумму 4,8 млн. грн.
Как сообщили УНИАН в департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).
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