Нововведение Луценко не решило проблемы очередей за загранпаспортами

О ночных дежурствах и многодневных ожиданиях на получение заграничного паспорта вместо обещанного МВД одного дня пишут сегодня "Киевские ведомости".

Их корреспонденты вместе со многими жителями из всей Украины, которые приехали за документом в Киев, простояли длительное время в очереди и убедились – ныне созданный спецотдел ускоренной выдачи паспортов за 700 гривен ничем не отличается от остальных паспортных столов.

Обещанного комфорта и культуры ждать придется еще долго – отмечает ICTV.

Как сообщал УНИАН, 19 мая в Киеве открылся всеукраинский центр оформления и выдачи загранпаспортов для граждан Украины.

Центр создан на базе Государственного департамента по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц при МВД Украины.