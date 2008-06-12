Украинские производители не могут воспользоваться преимуществами ВТО

Украина прилагает недостаточно усилий для адаптации национальной экономики к условиям Всемирной торговой организации. Отечественный производитель имеет проблемы с доступом на заграничные рынки. Об этом в интервью «Немецкой волне» заявил эксперт украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа.

Украина настолько увлеклась процедурой вступления в ВТО, что почти забыла о реальных потребностях своих производителей. Поэтому сейчас эффективно воспользоваться преимуществами международного торгового клуба может далеко не каждый отечественный товаропроизводитель, констатирует Лапа. «Мы снизили импортные пошлины на животноводческую продукцию, а попасть на заграничные рынки с нашей животноводческой продукцией мы не можем. Есть проблемы с доступом на рынки ЕС, да и даже на российские рынки. То есть мы доступ на свой рынок открыли, а зеркальных преимуществ не получили». Эксперт говорит, что сейчас украинские чиновники уже осознали эту проблему и пытаются срочно ее решить. Однако, по словам Лапы, учитывая неповоротливую бюрократическую систему, изменить ситуацию сейчас Украине будет очень тяжело. «Вывезти какую-то нашу продукцию, например сухое молоко, на европейский рынок, на это реально нужно полтора-два года. Это процесс, который нуждается в координации значительных усилий и времени. А этой координации нет». По убеждению Владимира Лапы, наибольшие убытки может понести винодельная и животноводческая отрасли, а также тепличное овощеводство.