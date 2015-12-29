Порошенко об очищении СБУ: "Крыши" не будет ни у кого

Об этом глава государства сказал на заседании итоговой коллегии СБУ.

«Отметив, что факты коррупции имели место и в самой Службе безопасности Украины, глава государства подчеркнул беспрецедентные и решительные шаги руководства Службы в направлении очищения рядов спецслужбы от этих проблем», - отмечают в пресс-службе президента.

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«Крыши» или «зонтика» ни у кого не будет, и высшее политическое руководство страны продемонстрировало и будет демонстрировать политическую волю», - цитирует президента его пресс-служба.

Также президент подчеркнул важность усиления противодействия «тенизации» и монополизации экономики Украины и ее деолигархизации, призвал направить усилия на противодействие организованным преступным группировкам, принять меры по недопущению распространения в стране нелегального оружия.